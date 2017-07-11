Женева, Швейцария, 11 июля, 2017, 15:12 — ИА Регнум.

До 50 тыс. мирных жителей заблокированы в удерживаемом исламистами из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) городе Ракке, заявили в ООН, сообщает Agence France-Presse.

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С таким заявлением выступил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махесич.

«По оценкам ООН, между 30 и 50 тыс. человек по-прежнему заблокированы в городе Ракке», — отметил он, подчеркнув, что установить точное число мирных жителей сложно из-за отсутствия у международной организации доступа к городу.

«Доступность продовольствия, воды, медикаментов, электричества и других жизненно важных вещей сокращается, и ситуация быстро обостряется, — добавил Махесич. — Крайне важно, чтобы заблокированные мирные жители смогли получить безопасный выход, а также добраться до безопасных мест».

Напомним, операция по освобождению сирийского города Ракка, ставшего фактической столицей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), началась 6 июня. В ней принимают участие поддерживаемые США Демократические силы Сирии.

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