Мауэрбах, Австрия, 11 июля, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Операция по освобождению от боевиков восточной части сирийского Алеппо освещалась некоторыми СМИ таким образом, чтобы возникало впечатление масштабных страданий мирного населения. Российскую сторону при этом обвиняли в этнической чистке, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает 11 июля RT.

Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра ВС России в освобожденном Алеппо

По просьбе журналистов министр иностранных дел России прокомментировал освещение некоторыми СМИ операции по освобождению восточного Алеппо. Ситуацию в информационном поле он назвал «истерикой», связанной с тем, что «якобы мирные жители страдают больше всех».

«Нас обвиняли в этнической чистке», — пояснил он, говоря о России.

По словам Лаврова, его западные коллеги не принимают во внимание тот факт, что жители Алеппо возвращаются в свои дома.

«Они предпочитают этого не замечать», — пояснил он.

Лавров сравнил ситуацию с восточным Алеппо с освобождением иракского Мосула. Если в первом случае освобождение состоялось при небольших потерях для гражданской инфраструктуры, то во втором случае отсутствовали какие-либо условия для организованного вывода из города мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно о полном освобождении сирийской провинции Алеппо от боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооруженные силы Сирии провели успешную операцию в районе трассы Итрия-Расафа к востоку от населенного пункта Ханасер.

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