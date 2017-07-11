Калуга, 11 июля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Осуждённым, отбывающим наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Калужской области и не имеющим общего среднего образования, представилась возможность выйти на свободу с аттестатом зрелости. Как и в средних общеобразовательных учреждениях калужского региона, они прошли обучение и сдали ЕГЭ. Об этом 11 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Александр Зайко.

Полина Андреевская ИА REGNUM День знаний в женской исправительной колонии

По его словам, в исправительной колонии №7 девять осуждённых-женщин завершили обучение в средней школе и стали обладательницами аттестатов о полном среднем образовании.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области Вручение осужденной женской исправительной колонии аттестата о среднем образовании

10 июля на плацу исправительной колонии № 2 в торжественной обстановке 5 осужденным также были вручены аттестаты о среднем общем образовании, а 4 осужденных получили документы о получении основного общего образования.

В исправительной колонии №4 в 2017 году 18 осуждённых окончили школу и получили аттестат об общем среднем образовании, из них половина сдала экзамены только на «хорошо» и «отлично». Часть осуждённых планирует получить среднее специальное образование в филиале профессионального училища №57, функционирующем в колонии. Также к сдаче ЕГЭ присоединились и пятеро выпускников прошлых лет, желающих продолжать обучение в представленных в учреждении отделениях высших учебных заведений.

«Организации образовательного процесса среди осужденных — это приоритетное направление в деятельности уголовно-исполнительной системы. Без образования — нет работы, а без работы — верная дорога к повторным преступлениям. Помимо школы у отбывающих наказание есть возможность получения начального профессионального образования в профессиональном училище, а также — получения высшего профессионального образования дистанционным методом», — заявил Александр Зайко.

Напомним, на территории Калужской области действует девять пенитенциарных учреждений, в том числе семь исправительных колоний и одна для содержания осуждённых женщин. Также открыто лечебно-исправительное учреждение, специализирующееся на содержании осужденных больных туберкулезом, два следственных изолятора.

На 1 января 2017 года в калужских колониях находилось под стражей 4932 осуждённых. 1328 человек из них — это молодые люди до 30 лет включительно. В 2016 году из учреждений уголовно-исправительной системы Калужской области было освобождено 1532 осуждённых.