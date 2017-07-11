Ярославль, 11 июля, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о передаче ОАО «Ярославальводоканал» в собственность Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Ярославльводоканал

Рассмотрение вопроса состоится 12 июля. При этом согласно регламенту перед принятием решения депутаты должны обсудить его на заседании профильной комиссии по собственности. Для обсуждения этого вопроса комиссия собралась отдельно и приняла положительное решение.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, мэр города Владимир Слепцов проводит встречи с депутатскими фракциями и отдельными депутатами, чтобы обеспечить голосование за передачу «Ярославльводоканала» области.

В пояснительной записке к проекту решения нет какой-либо конкретной информации о будущей судьбе самого крупного городского предприятия, в нем говорится лишь, что передача происходит во исполнение регионального закона о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения от муниципальной власти региональной.