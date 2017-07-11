Москва, 11 июля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. С начала клещевого сезона в Москве от укусов клещей в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 6394 человека (в 2016 году — 7294). По состоянию на 4 июля в столице зарегистрировано 172 случая иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), что почти в два раза меньше, чем в 2016 году (244 случая), сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

JerzyGorecki Клещ

Случаи заражения ИКБ произошли при выезде москвичей в районы Московской области: Орехово-Зуевский (два случая), Чеховский, Рузский, Балашихинский, Ступинский, Ногинский, Клинский, Дмитровский (два случая) районы; а также в Тверскую (шесть случаев), Ярославскую, Тамбовскую области.

За прошедшую неделю зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом, присасывание клеща произошло на территории Германии.

В сезоне 2017 года против клещевого вирусного энцефалита в Москве привиты 19 тыс. 413 человек, из них 7059 — детей.

В столице обработано 1891,473 га территорий, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году обработано 885,087 га). Обработаны территории 65 городских парков и скверов, 13 зон отдыха, 18 детских лагерей и санаториев, 31 городского кладбища.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимися с укусом клещей, находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве зафиксирован первый случай смерти от укуса клеща в 2017 году. В больнице от укуса клеща умер 31-летний мужчина. Молодой мужчина жаловался на сильные боли и температуру, а через несколько дней скончался. Причиной смерти стала геморрагическая лихорадка, которая вызвала острую недостаточность и поражение сосудов.

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