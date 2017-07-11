Самара, 11 июля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Резонансная история с пенсионером Николаем Ухаботиным, которого побили водитель и кондуктор автобуса из-за социальной карты, получила продолжение. Сотрудники полиции, которые составили на пенсионера административный протокол за мелкое хулиганство, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом говорится в ответе за подписью начальника Управления МВД России по Самаре Дмитрия Блохина в ответ на запрос депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева по факту незаконного задержания пенсионера, сообщает ИА REGNUM.

Ответ руководства полиции в Самаре на заявление депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева

Скандальная история с пенсионером Николаем Ухаботиным, случившаяся 30 мая в автобусе, следующем по маршруту № 70 в Самаре, получила общественный резонанс. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Самаре 5 июня суд отказал сотрудникам отдела полиции №3 Советского района в привлечении к административной ответственности пенсионера Николая Ухаботина, которого избили водитель и кондуктор в автобусе из-за того, что у него кончилось утвержденное региональными властями количество поездок по социальной карте. Как отметил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, принявший в судьбе Ухаботина личное участие, в суде развалилось обвинение правоохранителей, незаконно продержавших пострадавшего пенсионера в отделении более пяти часов и составивших на него административный протокол за мелкое хулиганство.

Читайте также: В Самаре пенсионеров бьют из-за соцкарты: власть молчит

«Дело развалилось из-за отсутствия состава преступления со стороны Николая Ухаботина, — прокомментировал ситуацию парламентарий. — В суде ни водитель, ни кондуктор не настаивали на версии правоохранителей. Фактически все обвинения полиции строилось на показаниях 16-летнего учащегося техникума, который якобы видел, что кондуктор с пенсионером разговаривали на повышенных тонах с использованием нецензурных выражений».

По окончании судебного процесса между Николаем Ухаботиным и транспортной компанией ООО «СамараАвтоГаз», которой принадлежит автобус маршрута №70, было заключено мировое соглашение. Пожилому человеку были принесены извинения за некорректное поведение сотрудников и выплачена денежная компенсация, сумма которой не разглашается. Со своей стороны пенсионер отказался от своих претензий. Таким образом, конфликт урегулирован.

«Пенсионер Николай Ухаботин вправе поставить вопрос перед сотрудниками полиции о необоснованном его задержании на срок более пяти часов и предпринятых правоохранителями действий за незаконное его привлечение к административной ответственности, — отметил депутат Матвеев. — Можно ставить вопрос о привлечении к ответственности сотрудников полиции, действия которых по отношению к пенсионеру фактически признаны незаконными. Будет ли он обжаловать действия полиции, я не знаю. Но хочу подчеркнуть, что мной, депутатом губернской думы, направлено обращение в прокуратуру Самарской области, в котором я требую проверить законность действий сотрудников полиции».