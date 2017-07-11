Калуга, 11 июля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В калужском регионе планируется провести экспертизу проектной документации в части проведения ремонта капитальных домов, заявил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов. По его словам, это позволит привлечь ответственных подрядчиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Денисов напомнил на изменения федерального законодательства, что требует проведения экспертиз в регионе и позволит навести порядок в сфере капремонта — повысить ответственность за несоблюдение сроков и низкое качество работ.

«Часть затрат собственников многоквартирных жилых домов, в том числе средства фонда (регионального фонда капитального ремонта, прим. ИА REGNUM ), будут направлены на изготовление качественной проектной документации. Это будет способствовать приходу организаций, которые не допускают ошибок при подготовке проектных решений. Законодатель, в данном случае, страхует и защищает имущественные права граждан, проживающих в многоквартирных домах», — заявил Дмитрий Денисов.

На заседании также обсудили ситуацию в поселке Муратовка, где из-за нарушений технологического регламента при ремонте крыши затопило жилые квартиры.

Руководитель областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александр Басулин заверил, что работы на данном объекте будут полностью завершены уже в начале августа 2017 года. Так, в договоре с подрядчиком прописано принятие мер по недопущению ущерба собственникам, обозначены ответственность и штрафные санкции. Кроме того, даны технологические рекомендации, направленные на недопущение затопления. В данном случае подрядчик свою вину признает, достигнута договоренность со всеми собственниками по компенсации ущерба. К самой организации будут применены штрафные санкции.

Напомним, затраты на капитальный ремонт жилых домов в 2017 году в регионе составят порядка 904 млн рублей. На данный момент уже завершен ремонт 11 крыш, пяти фасадов и шести систем внутридомового холодного водоснабжения. До 12 августа 2017 года все работы в муниципалитетах будут завершены, позднее они закончатся в Калуге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июня 2017 года в квитанциях калужских должников за капитальный ремонт в многоквартирных домах появилась новая строка — пеня за просрочку платежа. При принудительном взыскании, переплаты составят до 30% от суммы задолженности. Так, начисляется пеня — 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. К примеру, при площади квартиры в 41 кв.м. и неуплате взносов с октября 2014 года сумма пени составит более одной тысячи рублей.

Кроме того, должник возмещает судебные издержки регионального оператора, включая государственную пошлину за подачу в суд заявления. Также, если задолженность не погашается добровольно, то возбуждается исполнительное производство, в рамках которого должник несет дополнительные финансовые затраты в виде исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы взыскания.