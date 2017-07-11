Астрахань, 11 июля, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Половина лета уже почти прошла, а в Астрахани до сих пор официально не открыто ни одного места для купания. Такую информацию ИА REGNUM озвучили в пресс-службе регионального МЧС 11 июля.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM У воды

«На территории области оборудованных мест массового отдыха населения на открытых водоёмах нет, они еще не прошли водолазное обследование», — напомнили спасатели.

В ведомстве пояснили, что старт начала пляжного сезона в 2017 году затянулся из-за сложной гидрологической обстановки, к которой привели высокий уровень воды и сильное течение в регионе. Берега и прибрежные леса оказались затоплены, не везде можно найти безопасный подход к воде. Напомним, в 2016 году купальный сезон был открыт уже с 1 июля.

Когда будет дан старт пляжному сезону в регионе, пока не уточняется. Между тем, объёмы сброса воды на Волгоградском водохранилище уменьшатся только с 21 июля — до 10 500−11 000 куб. м/с. С сегодняшнего дня, 11 июня, сброс воды осуществляется в объёме 12,5 тыс. — 13 тыс. куб. м/с.

Как пояснили ИА REGNUM в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, прогнозируемый режим работы Волгоградского водохранилища обусловлен сохраняющейся высокой приточностью в Куйбышевское водохранилище, в связи с прошедшими дождевыми паводками, и достижением максимально допустимых отметок нормального подпорного уровня водохранилищ на Нижней Волге. При условии соблюдения указанного режима работы Волгоградского водохранилища наблюдаемый уровень воды может сохраниться с небольшими изменениями до конца июля.

Добавим, что, несмотря на достаточно холодное лето, погода в Астраханской области в настоящее время стоит достаточно жаркая. По прогнозам синоптиков, 11 июля столбики термометров поднимутся до + 30°. Однако за несколько знойных дней вода в водоёмах явно прогреться не успеет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Астрахани было определено четыре официальных места массового летнего отдыха — это два участка на острове «Городской» в Ленинском районе, в микрорайонах «АЦКК» и «XX лет Октября» в Трусовском районе. Все места отдыха у воды перед началом купального сезона, который продлился до конца августа, были обследованы водолазами, была проведена предварительная санитарная зачистка акватории зон купания от затонувших предметов, организованы спасательные посты, оборудованы стенды наглядной агитации по правилам поведения на воде.

С начала 2017 года в Астраханской области уже утонули 27 человек.