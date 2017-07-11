* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 11 июля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Информацию о гибели главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади подтвердили боевики организации. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Отмечается, что представители ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали краткое заявление, в котором сообщили о гибели своего лидера, а также имя преемника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2017 г. Минобороны РФ сообщило, что лидер ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади мог быть ликвидирован в результате авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Позднее иранские СМИ распространили фотографию, на которой, предположительно, запечатлён мертвый номинальный главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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