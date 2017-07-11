Москва, 11 июля, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Российская валюта пытается стабилизироваться на новых уровнях. Значимые фундаментальные факторы, такие как санкции и разница в процентных ставках ЦБ, уже отыграны, заявил корреспонденту аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Банк России Рубль

«Более того, прошел саммит G20, на котором состоялась историческая встреча Путина и Трампа. Никаких новых вводных, как и ожидалось, от встречи рынки не получили. Ни хороших, ни плохих, что очень важно. Поэтому единственным значимым фактором сейчас выступает нефть», — отметил Капустянский.

«В свою очередь цены на черное золото, похоже, уже нашли равновесные уровни. На прошлой неделе вышли разнонаправленные данные. С одной стороны, запасы нефти и нефтепродуктов резко снизились, но инвесторы предпочли обратить внимание на рост добычи в США на 1% и на рост количества буровых установок по данным Baker Hughes», — пояснил эксперт.

На этом фоне, по его словам, «прошли распродажи, но уже в начале текущей недели цены начали снова восстанавливаться. Поэтому в ближайшее время говорить о росте цен на нефть рано, но на локальную консолидацию рассчитывать можно».

«Ключевыми факторами, определяющими динамику черного золота на этой неделе, будут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, опять же данные от Baker Hughes, а также ежемесячный отчет ОПЕК и отчет Международного энергетического агентства», — напомнил Капустянский.

«Технически валютная пара usd/rub пробила отметку 60, и сейчас не исключен дальнейший рост к отметке 62. Ближайшая поддержка находится в районе 58», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 11 июля составляют 60,30 рубля за американскую валюту и 68,77 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 7 и 17 копеек соответственно.

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