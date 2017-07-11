Москва, 11 июля, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В Новой Москве зафиксирован первый случай смерти от укуса клеща в 2017 году. В больнице от укуса клеща умер 31-летний мужчина, передает «Радио 1».

JerzyGorecki Клещ

Молодой мужчина жаловался на сильные боли и температуру, а через несколько дней скончался.

Причиной смерти стала геморрагическая лихорадка, которая вызвала острую недостаточность и поражение сосудов.

По версии судебных экспертов, незадолго до этого погибшего укусил клещ.

В настоящее время по данному факту проводят дополнительную экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно до 400 тысяч Россиян обращаются в лечебные учреждения по поводу укусов клещей, четвертая часть пострадавших — дети до 14 лет.

Напомним, кровососущие клещи — потенциальные переносчики возбудителей некоторых инфекций, опасных для человека. Самая известная в России инфекция этой группы — клещевой энцефалит. Опасны также боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, анаплазмоз и ряд других заболеваний, передающихся клещами.

Читайте также: Эпидемия укусов клещей пошла на спад в Подмосковье