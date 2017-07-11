Кронштадт, Санкт-Петербург, 11 июля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Кронштадте в День ВМФ, который в этом году приходится на 30 июля, идет подготовка к проведению Главного Военно-морского парада. Он впервые пройдет сразу и в акватории Петербурга, и в городе военных моряков Кронштадте, где находится одна из баз Балтийского флота.

Владислав Краев ИА REGNUM Фрегат «Адмирал Макаров»

Как сообщили 11 июля в администрации Кронштадтского района, представители оргкомитета праздника проверили ход подготовки района к празднованию Дня Военно-морского флота. Среди проверяющих были командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов, заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Леонид Богданов.

Они осмотрели территорию Восточной Усть-Рогатки и Южной оградительной стенки Средней гавани Кронштадта, где запланировано размещение зрителей парада и выставки образцов исторической и современной боевой техники ВМФ.

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«Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга оказывает максимальное содействие командованию Балтийского флота в благоустройстве объектов находящихся на балансе Министерства обороны, а также организации культурно-досуговых мероприятий для экипажей кораблей, прибывших в Кронштадт с Балтийского, Северного и Черноморского флотов», — доложил оргкомитету глава администрации района Олег Довганюк.

В частности, военные моряки, прибывшие в Кронштадт из других регионов, могут бесплатно осмотреть музеи и достопримечательности Кронштадта в составе организованных групп.

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Как сообщала ранее пресс-служба Западного военного округа, отряд кораблей Балтийского флота прибыл из Балтийска на Большой Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде. В составе отряда — большие десантные корабли «Александр Шабалин» и «Минск», ракетные катера «Димитровград» и «Чувашия», а также морские и рейдовые буксиры, суда обеспечения.

Среди участников парада будут корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер», морской тральщик «Александр Обухов», базовый тральщик «БТ-115», фрегат «Адмирал Макаров» и другие.

«Всего в праздновании Дня ВМФ в этих городах будет задействовано более 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота», — отметили в пресс-службе ЗВО.