Ставрополь, 11 июля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Во время пожара, который произошел сегодня утром, 11 июля, в Ставропольском крае, удалось спастись только одному из четырех детей, находящихся в это время дома.

Pixabay.com Испуганный ребенок

Пятилетний мальчик и трое его младших братьев остались одни в частном домовладении в селе Стародубском Буденновского района, когда случился пожар. Их мать уехала рано утром в Буденновск в поликлинику.

Что послужило причиной возгорания, придется установить следствию. В настоящее время по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе СКР по региону. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР, сотрудники МЧС и МВД.

Как отметили в Следственном комитете, в обязательном порядке будут изучены жилищно-бытовые условия проживания и воспитания малолетних детей в многодетной семье, а также дана правовая оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних в Буденновском районе.

Читайте также: Трое детей погибли при пожаре на Ставрополье

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в частном доме в селе Стародубском случился сегодня, 11 июля, около 08:00. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в доме тела двух мальчиков 2013 и 2016 годов рождения. Еще один 3-летний ребенок был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.