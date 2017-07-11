Якутск, 11 июля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Священник и экс-директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске иеромонах Мелетий, подозреваемый в развращении мальчиков, заключён под стражу. Решение о его аресте, принятое Якутским городским судом, подтвердил Верховный суд Якутии, рассмотревший апелляцию об избрании священнослужителю меры пресечения 10 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pravyakutia.ru Директор Свято-Иннокентьевской гимназии г.Якутска, иеромонах Мелетий (Ткаченко)

Жалоба инстанцией была отклонена. Как пояснили в якутском городском суде, под стражей в СИЗО Якутска священник будет оставаться до 9 августа. Решение о его аресте было принято ещё 10 июня, но адвокат обвиняемого подал апелляцию, так как счёл, что экс-руководитель православной гимназии не имеет причин скрываться от следствия и суда, угрожать свидетелям, воспрепятствовать производству по делу и сам добровольно явился к следователю.

Священник обвиняется в совершении двух особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности мальчиков, не достигших 14 лет. В пресс-службе епархиального управления Якутска сообщили, что в связи с возбуждением уголовного дела, предусматривающего наказание до 20 лет лишения свободы, иеромонах Мелетий запрещён в священнослужении, но выводы о его виновности делать рано. Тем не менее, если обвинения подтвердятся, бывший директор якутской православной гимназии будет лишён сана.

«К нам не поступало никаких обращений от возможных пострадавших, поэтому у нас нет поводов комментировать обсуждаемую ситуацию. Мы скорбим и молимся о ее скорейшем разрешении», — также пояснили в епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приозерском городском суде Ленинградской области рассматривается аналогичное дело в отношении священника Глеба Грозовского, обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении детей, совершенных в Ленобласти и в Греции. По версии следствия, незаконные действия сексуального характера священник осуществлял в отношении малолетних в детских православных лагерях.

Читайте также: Священника Грозовского будут судить в Ленобласти