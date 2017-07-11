Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 июля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском власти вынуждены задействовать передвижную дизельную котельную для подачи горячей воды в микрорайон Чкаловский. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Администрация города не может договориться с собственником котельной ООО «МЭС», которая обычно подает тепло и горячую воду в микрорайон.

Кран

Горячую воду включают на три часа по вечерам, так как работа дизельной котельной обходится очень дорого.

К кризису привел давний конфликт между администраций, единой теплоснабжающей организацией МУП «Спектр» и частной котельной ООО «МЭС». Руководитель ООО «МЭС» Юрий Егоров утверждает, что город и МУП «Спектр» не перечисляют деньги за поставленное тепло, поэтому не включает котельную. В свою очередь администрация пытается понудить собственника включить котельную через суд, но пока сделать этого не удается.

Многие жители микрорайона Чкаловский жалуются, что горячая вода, вырабатываемая передвижной котельной, до них не доходит. В лучшем случае она просто теплая. Поступают жалобы также и на то, что вода ржавая.