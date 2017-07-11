Красноярск, 11 июля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Тема двукратного роста зарплат красноярских чиновников и депутатов вот уже который день не сходит со страниц местных СМИ. Продолжают её обсуждать и в соцсетях, причём весьма эмоционально.

Татьяна Иващенко Копейки и рубли

Например, стремительную популярность в интернете набирает поздравление депутатам Заксобрания, повысившим себе зарплаты в два раза, прозвучавшее в эфире программы «Новое утро» на ТВК.

Ведущий Александр Смол предложил поаплодировать депутатам.

«Вы молодцы, вы идёте правильными шагами. Это круто: куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату», — сказал он.

Смол напомнил, что если раньше народные избранники получали примерно по 100 тысяч рублей в месяц, то теперь будут получать около 200 тысяч. Журналист посоветовал депутатам ни в чём себе не отказывать.

Также, обращаясь к депутатам, он заявил: «Как вы жили на сто тысяч рублей, мы даже не представляем, вы молодцы, спасибо вам за достойный труд».

«Ребята, вы просто красавцы! Хотели поднять врачам, а подняли себе», — подытожил ведущий.

«Поздравление» депутатам очень быстро распространилось в соцсетях и уже получило множество откликов. «Аплодирую Александру Смолу и, конечно же, нашим родным депутатам! К успеху идёте, впрочем, как всегда», — прокомментировала подписчица соцсети «ВКонтакте». «Ведущий из Красноярска поднял на смех депутатов», — отметил ещё один пользователь. «Это красиво!»; «Просто смотрите», — пишут пользователи.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года стало известно, что депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за закон, согласно которому вырастет зарплата краевых руководителей. Предполагается, что после корректировки бюджета больше станут получать парламентарии, министры и другие высшие должностные лица региона. И если на сегодняшний день депутатские зарплаты в среднем составляют около 100 тысяч рублей, то после повышения эта сумма вырастет в два раза.

По информации местных СМИ, автором закона о повышении зарплат высшим должностным лицам края является депутат Людмила Магомедова, заработавшая за 2016 год 2 157 260,66 рубля. По данным телекомпании «Афонтово», документ приняли ещё 8 июня без особых обсуждений и огласки. По словам Магомедовой, депутатская зарплата не повышалась 11 лет, а уровень ответственности у руководителей высок. Уточнялось, что документ вступил в силу, но для его исполнения нужно заложить новые затраты в бюджет. Примечательно, что закон о повышении зарплат депутаты приняли единогласно, его поддержала даже оппозиция.

Принятое на сессии решение уже подписал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (за 2016 год он заработал 2,8 млн рублей — прим. ИА REGNUM ).

Политолог Сергей Комарицын в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что на сессии Законодательного собрания этот вопрос поставили последним, «вообще не обсуждали и в течение минуты приняли единогласно». По его словам, никаких объяснений властей по этому поводу не было.

«Кому и насколько конкретно увеличат зарплату, станет известно только при корректировке бюджетных обязательств, но в кулуарах говорят об очень серьезном повышении, в первую очередь, для министров и освобожденных депутатов Заксобрания. Когда появятся конкретные цифры и должностные категории — хотелось бы услышать одновременно и позицию прокуратуры», — подчеркнул Комарицын.

Он предположил, что «этот немедленно подписанный губернатором закон — есть предмет некоей сделки между исполнительной и законодательной властями, такое очередное свидетельство о деградации местных элит».

Напомним также, средняя заработная плата в Красноярском крае в первом квартале 2017 года составляла 36 420,5 рубля. Средний размер пенсий на 1 апреля 2017 года составлял 13 861,9 рубля. Величина прожиточного минимума одного жителя края в первом квартале 2017 года составляла 11 142 рубля в месяц.