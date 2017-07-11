Москва, 11 июля, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Почти 64 тыс. человек поклонились в понедельник, 10 июля, мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщается на сайте штаба по организации паломничества.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин возле ковчега с мощами святителя Николая. Москва, Храм Христа Спасителя, 24 мая 2017 года

«Последние данные о числе паломников, посетивших мощи святителя Николая Чудотворца: 10 июля — 63 800», — говорится в сообщении.

Отметим, что вчерашний день стал самым посещаемым за все время пребывания святыни в храме Христа Спасителя.

21 мая 2017 г. в Москву из итальянского Бари были привезены мощи Николая Чудотворца. За это время им пришли поклониться более 1,7 млн паломников. В Санкт-Петербург мощи будут доставлены 13 июля и выставлены для поклонения в Александро-Невской лавре.

Николай Чудотворец (Николай Мирликийский) — святой, живший в III—IV вв., почитается всеми христианскими конфессиями. В православной традиции считается покровителем путешественников, заключенных и сирот, в католической — покровителем детей. Святой Николай — один из самых почитаемых святых как на Западе, так и в России.

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