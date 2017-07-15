Пхеньян, 15 июля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Испытания Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности приняли в изложении южнокорейских СМИ масштаб, чья грандиозность сравнима только с его технической несуразностью. О том, как Сеул перегнул палку с нагнетанием атмосферы вокруг КНДР, пишет редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

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Впечатляюще в южнокорейской прессе выглядят высота и дальность полета новой северокорейской ракеты «Хвасон-14». По данным агенства «Рёнхап» (Южная Корея), данная ракета одолела расстояние в 933 км, одновременно взмыв ввысь на 2802 (!) км. Учитывая, что высота орбиты Международной космической станции составляет 400 км от поверхности Земли, этот показатель выглядит особенно космическим. Причем в прямом смысле, ведь получается, что КНДР запустила свою ракету почти в ближний космос. Что курьезно даже с учетом того, что баллистическая ракета летит дальше и быстрее в безвоздушном пространстве (и для этого нет никакой нужды выходить за земную орбиту, достаточно подняться на высоту 100−122 км).

Данные российского Министерства обороны более скромны: согласно им, северокорейская ракета достигла высоты 533 км и преодолела расстояние 510 км.

Какие цели преследовал информационный Сеул, продвигая подобные фантастически завышенные цифры, читайте здесь: Рекорды полёта ракеты КНДР рождены в Сеуле

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