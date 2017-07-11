Киев, 11 июля, 2017, 12:30 — ИА Регнум. В Донбассе на всех основных участках фронта продолжаются позиционные бои с применением артиллерии, танков, минометов, БМП, БТР и пехотного вооружения. Данную информацию 11 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает ИА REGNUM.

Ministry of Defense of Ukraine Украинские танки в АТО

По данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки ВС Украины 39 раз нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В результате боев в Донецке двое мужчин получили ранения, разбит один дом.

«В результате обстрелов со стороны украинских силовиков в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка пострадали двое мирных жителей, попаданием снаряда ВСУ произошло возгорание частного дома по адресу ул. Зеленый Гай, 92 (полное разрушение). Кроме того, прямым попаданием украинского снаряда разрушен дом по адресу ул. Галичская, 11. Также получили повреждения четыре трансформаторные подстанции, в результате чего 10 улиц остались без света. В Докучаевске после обстрелов ВСУ повреждены многоэтажные жилые дома на ул. Полевая, 7, ул. Ленина, 112А и 112, кв. 56», — отмечается в материале.

Кроме того, Народная милиция ЛНР сообщает, что вчера киевские силовики четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в населенных пунктах Первомайск, Раевка, Березовское и Калиновка. Подразделения ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что 10 июля «в районе Станицы Луганской в результате подрыва погиб один украинский воин». По его словам, за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 22 раза нарушили режим перемирия.

Стельмах уточнил, что в Новомихайловке и Березовом (Приморское направление) украинские позиции накрыло огнем из гранатометов.

«По поселку Широкино около 10 вечера били из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Также вражеские пулеметы работали по Талаковке и Марьинке. В ответ на провокации врага украинские защитники, в основном, открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов», — сказал Стельмах.

Он сообщил, что на Луганском направлении войска ЛНР «вечером и ночью били из минометов 82 калибра по поселкам Малиновое и Екатериновка». При этом провокационные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов велись по украинским позициям в Новотошковском и Новозвановке.

Подполковник также проинформировал, что на Донецком направлении из района Ясиноватой войска ДНР из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения вели огонь по украинским войскам в Авдеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. В настоящее время разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016 года) и Золотого (1 октября 2016 года). У Станицы Луганской отвод сил срывался около 70 раз.