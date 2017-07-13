Нижний Тагил, Свердловская область, 13 июля, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Ведущий производитель российской бронетехники впервые за последние годы стал рентабельным: в прошедшем году его чистая прибыль составила порядка 2 млрд рублей. Однако этим достижения «Уралвагонзавода» не исчерпываются. О продвижении на мировом рынке танка Т-90 пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-90

В текущем году приоритетным является исполнение заключенных контрактов на поставку Т-90С с Вьетнамом и Ираком (64 и 73 машины соответственно, и для Ирака это только первая партия). Предконтрактная работа выполняется с решившим обновить свой танковый парк Кувейтом, после чего, по всей видимости, планируется подписание договора о поставках 146 машин Т-90МС. Также можно сделать вывод, что слухи о желании Египта приобрести несколько сотен (до 500) машин Т-90 подтвердились, что, безусловно, является еще одним достижением отечественного ВПК.

А пока что крупнейшим покупателем Т-90 остается Индия, активная работа с которой продолжается, и если ведущиеся с прошлого года переговоры о поставке 464 машин завершатся успехом, то Индия станет обладательницей уже 2121 танка Т-90. При этом, согласно контракту, в текущем году имеющиеся у этой страны танки Т-72 подлежат модернизации, а это еще 1000 машин. Модернизация планируется также в отношении продукции, поставленной в Белоруссию и Армению.

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