Ярославль, 11 июля, 2017, 10:34 — ИА Регнум. В Ярославле представили новый экскурсионный маршрут «Просвещенный город: эзотерический код Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор сообщества «Русский экскурсант» Александр Шиханов. Экскурсия рассказывает о символическом значении планировки центральной части Ярославля, которая создавалась в конце XVIII — начале XIX веков. В основе экскурсии гипотеза ярославского ученого, кандидата культурологии Вячеслава Лётина. Согласно ей, руководители Ярославской губернии в описываемое время, как и практически все российская аристократическая и культурная элита, принадлежали к масонским обществам и при перестройке города по новому регулярному плану вкладывали в план Ярославля символический смысл, соответствующий идеям эпохи Просвещения.

Александр Шиханов Экскурсия в Ярославле

«Документов, подтверждающих или опровергающих эти догадки, не осталось. Однако сопоставление планировок других городов, усадеб членов этих тайных обществ, наводят на мысли о том, что и план Ярославля мыслился ими как символ, в котором каждая часть имеет свое особое значение. В основе этого плана лежит учение о древе Сефирот, символе мироздания. Схожую планировку, например, имеет Вашингтон, и в США есть определенные публикации по этому вопросу. Для современного человека все это выглядит необычным, однако для человека XVIII—XIX столетий это был язык, понятный, особенно, людям посвященным. «Прочитанное» таким образом пространство позволяет взглянуть на привычную городскую среду Ярославля глазами человека эпохи Просвещения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM автор экскурсии Вячеслав Лётин.

Продолжительность экскурсии — около 2 часов. В ее ходе автор рассказывает о таких объектах как Путевой дворец Российских императоров (Губернаторский дом) и не сохранившемся Дворце наместника, церкви Ильи Пророка, зданиях Присутственных мест, ансамбле Нового гостинного двора, объясняя их возможное символическое значение. Экскурсия позволяет представить пространство города как единое целое и композиционно, и стилево, и концептуально.