Ставрополь, 11 июля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошел пожар, сгорел частный дом. В огне погибли двое маленьких детей. Третьего ребенка, вызволенного живым из горящего здания и доставленного в больницу, также не удалось спасти.

Tammy Sue Пожар

Об этом ИА REGNUM 11 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В настоящее время врачи борются за жизнь еще одного ребёнка, также находившегося в момент пожара в доме. Он находится в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла сегодня, 11 июля, около 08:00 в селе Стародубское Будённовского района. Приехавшие на вызов пожарные потушили пожар в течение нескольких минут. Однако жертв избежать не удалось.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства пожара.

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Как сообщало ИА REGNUM, в двух пожарах, которые произошли на Ставрополье в феврале 2017 года, жертвами также стали дети. Их родителей во время возгорания не было рядом с несовершеннолетними.

В селе Архангельское Буденновского района по время пожара в жилом доме пострадали двое детей 2016 и 2013 годов рождения. Их мать в это время находилась у соседей.

Полуторагодовалая девочка погибла во время пожара в ауле Махмуд-Мектеб Нефтекумского района. Родители вместе со старшим сыном находились в отдельной постройке рядом с домом. Ребенок отравился угарным газом.