Барнаул, 11 июля, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В июне 2017 года индекс цен алтайских производителей пищевых продуктов составил 97,5% к уровню декабря 2016 года, что на 7,9% ниже аналогичных показателей прошлого года. Данный показатель является самым низким за последние десять лет, сообщает сегодня, 11 июля, управление по пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края со ссылкой на оперативные данные Алтайкрайстата.

Светлана Шаповалова Алтайская пшеница

Светлана Шаповалова Алтайский подслонечник

Отмечается при этом, что наибольшее снижение цен алтайских производителей достигнуто в производстве гречневой крупы — на 31,5% к уровню декабря 2016 года, гороха сушеного — на 21,2%, масла подсолнечного рафинированного — на 14%, муки пшеничной первого сорта — на 14%, муки пшеничной высшего сорта — на 11,1%, манной крупы — на 9,4%, сельди соленой — на 9,7%, масла подсолнечного нерафинированного — 9,3%, пшена — на 8,5%, свинины (кроме субпродуктов) — на 5,5%, мяса домашней птицы — на 5,8% соответственно.

Светлана Шаповалова Алтайская соя

В то же время, не столь существенно в течение 2017 года у алтайского производителя подешевели мясные полуфабрикаты всех наименований, молоко питьевое пастеризованное жирностью 2,5−3,2%, творог, продукты кисломолочные, мука пшеничная второго сорта, мука ржаная, крупа ячневая, крупа перловая, изделия хлебобулочные из ржаной и ржано-пшеничной муки, изделия хлебобулочные из пшеничной муки, изделия макаронные.

Светлана Шаповалова Алтайская гречиха

«Алтайский край, по-прежнему, остается самодостаточным, в плане продовольствия, регионом», — подчеркивают в управлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом рост цен на продукты питания в Алтайском крае можно назвать весьма умеренным. По данным Алтайкрайстата, в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года, индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 101,5%. По этому показателю Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибирского федерального округа с наименьшими темпами роста цен на продовольственные товары.