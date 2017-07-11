Пекин, 11 июля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы китайской провинции Чжэцзян сообщили о задержании преступника, совершившего убийство в 2007 году. Убийца был экстрадирован из Камбоджи, до этого преступник скрывался от правосудия на территории Индонезии и Вьетнама.

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По данным полиции, злоумышленник по фамилии Сюй 17 февраля 2007 года во время массовой драки нанес удар ножом своему оппоненту, после чего тот скончался до приезда скорой помощи. Сразу после этого мужчина сбежал в Индонезию по поддельным документам, пишет «Чжунго жибао».

Спустя несколько лет мужчина переехал во Вьетнам, а затем в Камбоджу. 26 апреля 2017 года сотрудники полиции Камбоджи во время патрулирования обратили внимание на подозрительного мужчину, при проверке документов оказалось, что паспорт является поддельным.

Правоохранительные органы Камбоджи отправили запрос в КНР, китайские коллеги установили личность преступника. Спустя несколько месяцев переговоров преступник был экстрадирован в Китай. В ближайшие недели преступнику будет предъявлено официальное обвинение. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы провинции Хунань подтвердили информацию о прибытии спецрейса с экстрадированными из Камбоджи гражданами КНР. 74 гражданина КНР подозреваются в крупном мошенничестве в сфере телекоммуникаций.