Севастополь, 11 июля, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Строительство подпорной стены для разрешения чрезвычайной ситуации, вызванной оползнем на участке автодороги Севастополь — Симферополь, ведется круглосуточно. Об этом журналистам 10 июля сообщил заместитель директора фирмы-подрядчика «ЛТК Групп» Владимир Логвинченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Ремонт аварийного участка дороги Севастополь — Симферополь

Он сообщил, что на площадке задействованы три буровые машины, в грунт забиты 46 из 70 глубинных свай, одновременно работают около 100 человек, из них 40 сварщиков. Работы ведутся круглосуточно. Дополнительно специалисты выйдут на подготовку дорожного полотна и укладку асфальта.

«Нам назван оптимистичный срок 25 июля, по рекомендации губернатора. Если будет налажена поставка материала, отставание в графике будет исчисляться днями», — сказал Логвинченко.

Напомним, что одной из причин возникновения оползня и разрушения автодороги стал влажный грунт — из-за того, что не обслуживалась система для отвода воды.

Для восстановления участка дороги выбрано трудоемкое и дорогостоящее техническое решение.

Проектом предусмотрено возведение подпорной стены, для чего на глубину 13 метров необходимо забить армированные бетонные сваи, связанные между собой.

«Ведется также строительство водоотводной системы — на протяжении всего «провала» прокладываются 16 траншей для укладки дренажных труб», — сказал подрядчик.

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Ранее министр транспорта России Максим Соколов, посетивший участок 10 июля, распорядился о приоритетных поставках необходимых материалов. До его приезда металл уходил на строительство Керченского моста, а не в Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, участок дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь был перекрыт 10 марта — движение происходило по одной полосе. 14 марта дорога была перекрыта для движения любого транспорта после того, как дорожное полотно покрылось глубокими трещинами с перепадами до метра.