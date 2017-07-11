Багдад, 11 июля, 2017, 09:17 — ИА Регнум.

Правозащитная организация Amnesty International заявила 11 июля, что способ ведения боевых действий со стороны коалиции, возглавляемой США, является нарушением международного права и может расцениваться в качестве военного преступления, сообщает Reuters.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Вооруженные силы Ирака также действуют вразрез с международным правом, и их действия могут быть квалифицированы таким же образом, как и США.

Правозащитники отмечают, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также совершили военные преступления, используя мирных граждан в качестве живого щита.

По данным ООН, большая часть освобожденного от террористов города Мосула была уничтожена, тысячи мирных жителей были убиты, около миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.

Amnesty International отметила, что правительственные войска провели ряд противозаконных нападений в западном Мосуле, используя самодельные снаряды, которые не отличались необходимой точностью, что приводило к гибели мирных граждан.

Напомним, вооруженные силы Ирака полностью освободили город Мосул от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Зачистка города потребовала около восьми месяцев, в 2014 году террористы захватили его за несколько дней.

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