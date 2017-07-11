Чита, 11 июля, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В Забайкалье 11 июля подписано постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба администрации региона.

skeeze Лесные пожары

В администрации добавили, что режим ЧС в регионе отменен в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки.

Напомним, режим ЧС был введен в крае 26 июня из-за сильной жары и лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние трое суток искусственно вызванные осадки помогли ликвидировать 24 лесных пожара.

Осадки вызывали с помощью самолета Ан-26, оснащенного специальным подвесным оборудованием «Веер» с кассетами на 384 пиропатрона.

Ранее регион посетил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик. Ознакомившись со сложной лесопожарной обстановкой в регионе, он предложил использовать искусственный дождь.