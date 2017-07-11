Барнаул, 11 июля, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Гражданин Республики Казахстан Сергей Бенюх, уличенный в сбыте крупной партии марихуаны на Алтае, проведет в колонии строгого режима 11 лет. Приговор наркоторговцу, вынесенный Тальменским районным судом Алтайского края, оставлен без изменения. Подробности уголовного дела корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

УФСБ по Алтайскому краю Марихуана, изъятая на Алтае

УФСБ по Алтайскому краю Пакет с копиями денежных знаков, которые использовались в ходе ОРМ «Проверочная закупка»

Информацию о планируемой поставке на территорию региона крупной партии наркотических средств оперативники получили осенью 2016 года. Сергею Бенюху предстояло найти в Алтайском крае потенциального покупателя, а после получения сведений о месте закладки наркотиков, осуществить их сбыт за вознаграждение.

В итоге, наркодилер рассчитывал сбыть партию весом более 49 килограмм за 20 тысяч долларов, а спрятана она была в лесной местности Тальменского района Алтайского края. К оперативно-разведывательному мероприятию «Проверочная закупка» подключились оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Для ее осуществления использовали дубликаты денежных знаков, а задержание торговца произвели после погрузки наркотиков в машину «покупателя» и «расчета» за товар.

УФСБ по Алтайскому краю Дубликаты долларов, которые использовали алтайские оперативники для «расчета» с наркоторговцем марихуаной

Как уже сообщало ИА REGNUM, крупную аферу алтайским чекистам удалось раскрыть и в случае с вывозом из России ворованных автомобилей. В марте-апреле 2016 года за люксовые иномарки «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус 570» покупатели рассчитались пятью килограммами героина стоимостью свыше 6 млн рублей.