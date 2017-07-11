Оттава, 11 июля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. В провинции Британская Колумбия в Канаде из-за крупных лесных пожаров эвакуированы более 14 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал CTV Vancouver News.

skeeze Лесные пожары

«Более 14 тыс. человек покинули свои дома из-за лесных пожаров, еще тысячи готовятся к эвакуации в любой момент», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, всего пожарные зафиксировали в провинции более 200 очагов возгорания. Распространение лесных пожаров достигло критического уровня из-за смены направления ветра.

В настоящее время пожарные пытаются взять ситуацию под свой контроль. Сотрудники служб безопасности предполагают, что причиной возгорания могла быть молния, а также неосторожное поведение людей. Все это усугубилось засушливым климатом и отсутствием дождя.

Власти страны пообещали местным жителям предоставить финансовую помощь и компенсации.

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