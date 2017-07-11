Пекин, 11 июля, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Народный банк Китая опубликовал заявление, согласно которому по состоянию на 11 июля паритетный курс китайского юаня к доллару США установился на отметке 6,7983 юаня за доллар. Таким образом, во второй рабочий день 29 недели ЦБ КНР вновь незначительно ослабил национальную валюту.

23yy.com Юань

Юань продолжает ослабевать к валюте США. 11 июля американская валюта укрепилась еще на 19 базисных пунктов. Ослабление юаня, начавшееся еще в конце июня, по мнению Пекина, является естественным процессом, связанным с финансовой активностью третьих стран, пишет «Синьхуа».

Ранее ЦБ КНР неоднократно заявлял, что колебания национальной валюты в пределах 2% абсолютно безвредны для национальной экономики. Западные экономисты полагают, что Пекин умышленно занижает курс юаня с целью стимулирования экспорта. Власти КНР продолжают опровергать подобные заявления.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 июля курс национальной валюты Поднебесной упал на 31 базисный пункт по отношению к предыдущему дню и составил 6,7953 юаней за доллар США.