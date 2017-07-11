Москва, 11 июля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Самыми популярными 3D-персонажами в рамках приложения «Узнай Москву Фото» стали Юрий Гагарин, Виктор Цой и Александр Пушкин, сообщает 11 июля пресс-служба администрации города.

Узнай Москву 3D-двойники известных личностей

Так, с 3D-двойником Гагарина сфотографировалось около 5,3 тыс. человек, с двойником Цоя — около 5,1 тыс. человек, а с двойником великого русского поэта — 4,8 тыс. человек.

Всего с 3D-двойниками известных личностей москвичи сделали более 50 тыс. фотографий.

По информации столичной администрации, сделать фотографию с 3D-двойником можно через специальное приложение на телефоне «Узнай Москву Фото». Для этого его надо найти с помощью специального компаса, который подскажет дорогу.

«Двойник появится на экране гаджета, когда пользователь окажется в 50 метрах от героя. «Поймав» виртуального персонажа, пользователи смогут делать с ним селфи, приближать, удалять и поворачивать на 360 градусов», — отметил руководитель проекта «Узнай Москву» Сергей Шакрыл.

Напомним, приложение работает с осени 2015 года. За время работы приложение установило 30 тыс. пользователей. Первоначально в приложении было девять 3D-двойников известных личностей: Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон, Виктор Цой и царь Алексей Михайлович.

Задачей приложения является заинтересовать молодых людей историей и культурным наследием города.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в приложение добавили 3D-двойник Льва Толстого, Федора Достоевского и Льва Яшина.