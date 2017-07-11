Алтайспортуправление Чемпионат России по летнему биатлону среди ветеранов. Барнаул. 2016 год. Архивное фото

Алтайспортуправление Первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев

Барнаул, 11 июля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. В первый день состязаний прошла индивидуальная гонка. Участников поделили на четыре категории. В самой возрастной группе — от 56 лет и старше — биатлонисты преодолели дистанцию шесть километров. В итоге по две победы одержали барнаулец Иван Лыжин, Михаил Бутырин из Саратова и Сергей Красный из Томска.

В самой зрелищной части — эстафете — основная борьба развернулась между алтайскими, новосибирскими, красноярскими спортсменами и объединённой командой Свердловской области и Татарии.

Алтайспортуправление На биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва

«Всё решилось на последнем этапе, а на финише лидеров разделили считаные секунды. Олег Прибылов, чисто отстреляв на рубеже и показав хорошую скорость, принёс золото квартету биатлонистов из Томской области. Серебро завоевали красноярцы. Бронзу взяла команда «Алтай-2», которая буквально на последних метрах дистанции опередила вторую сборную Красноярска. Финишёр алтайской команды Иван Лыжин вновь оправдал свою спортивную фамилию, а его партнёрами в эстафете стали Юрий Морозов, Владимир Толмачёв и первый заместитель председателя правительства Алтайского края, страстный поклонник биатлона Сергей Локтев. Кстати, он принял участие во всех трёх гонках чемпионата среди ветеранов 56 лет и старше», — сообщает алтайспортуправление.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, чемпионат России по летнему биатлону среди ветеранов от 30 лет и старше из года в год только набирает обороты. В Барнауле он проходит уже шестой раз подряд. Летние соревнования отличаются от зимних тем, что биатлонисты меняют лыжи на лыжероллеры. Всё остальное — правила, круги, огневые рубежи и мишени — остается прежним.

Алтайспортуправление Стрельбы. На биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва

Эксперты отмечают, нагрузки на таких соревнованиях не меньше, чем на профессиональных стартах. Главная особенность ветеранской эстафеты — общий возраст команды должен быть не менее 180 лет. В таких составах биатлонисты и поборются за золото первенства страны.