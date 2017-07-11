Москва, 11 июля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Цена на нефть продемонстрировала 10 июля разнонаправленную динамику. В первой половине дня стоимость марки Brent снижалась до $46,09, во второй — выросла на 2,7%, до $47,35. Новостной фон дня был скудным, поэтому цена находилась под влиянием технических факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефтяная вышка

Около уровня $46 образовалась поддержка. Цена нащупала промежуточное дно около уровня 61,8% от восходящего движения с $44,34 до $48,87. Технический потенциал для отскока вверх есть, фундаментальных факторов для роста — нет.

Если Brent поднимется в цене выше $47,45 за баррель, тогда рост котировок продолжится до отметки $47,88.

Трейдеры продают фьючерсы на нефть, так как считают, что ОПЕК не сможет восстановить баланс на рынке нефти из-за увеличения числа буровых установок в США.

В связи с этим в центре внимания остаются еженедельные данные по запасам нефти в США от API и Минэнерго, которые выйдут во вторник и среду. Последние отчеты радовали глаз быков. Если давление на нефть усилится, то готовимся к удешевлению её стоимости до $44,34 (минимум 21.06.17).

Напомним, 10 июля торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,36%, до $46,88 за баррель, WTI — на 0,47%, до $44,6 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ упала на 0,22% и составила $44,72 за баррель.

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