Москва, 11 июля, 2017, 08:06 — ИА Регнум. 10 июля экономический календарь был беден на события, поэтому курс рубля следовал за ценами на нефть. Днем баррель Brent подешевел до $46,09. Курс доллара вырос до 60,54 рубля, курс евро — до 68,96 рубля.

kremlinrus.ru Нефтерубль

Дополнительное давление на российскую валюту оказывало общее укрепление доллара на рынке Форекс. Положительный эффект сохранился от пятничных данных по рынку труда США.

Ближе к открытию американской сессии покупатели на нефтяном рынке перехватили инициативу, в результате чего торги завершились в небольшом плюсе на отметке $47,00. На вечерних торгах рубль укрепился к доллару до 60,23 рубля, к евро — до 68,64 рубля.

Сегодня, 11 июля, стоимость Brent составляет $47 за баррель. Видно, что цена нащупала промежуточное дно, от которого пытается отбиться. Технический потенциал для отскока вверх есть, фундаментальных факторов для роста — нет. Если Brent поднимется в цене выше $47,45, тогда можно будет рассматривать укрепление рубля к доллару до 59,85 рубля, к евро — до 68,20 рубля.

Если давление на нефть усилится, то можно готовиться к удешевлению её стоимости до $44,34 (минимум 21.06.17). В этом случае, исходя из рублёвой стоимости бочки 2800−2900 рублей, курс доллара вырастет до 63,14−65,40 рубля.

На этой неделе внимание трейдеров и инвесторов будет приковано к выступлениям 12−13 июля председателя ФРС США Дж. Йеллен перед банковскими комитетами палаты представителей и Сената США. Как обычно, они будут ждать от неё подсказок относительно позиции ФРС по процентным ставкам.

Напомним, 10 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 12,50 коп. (-0,21%), до 60,23 руб., курс евро — на 20,00 коп. (-0,29%), до 68,64 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-40,47%), евро/рубль — 323,3 млн евро (-35,50%).

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