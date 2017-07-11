Самара, 11 июля, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Осужденный за подготовку покушения на президента РФ Владимира Путина гражданин Казахстана Илья Пьянзин обратился с просьбой о помиловании, пишет «Коммерсантъ».

ErikaWittlieb Тюремная колония

По данным издания, осужденный на десять лет тюрьмы в 2013 году Пьянзин написал в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области. Он запросил помилование у президента РФ.

33-летний заключенный написал, что внимательно следит за деятельностью президента РФ по новостям и искренне раскаивается в том, что пять лет назад побоялся обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь подготовку этого «глупого и немотивированного преступления».

Документ рассматривает комиссия по помилованию, об этом была официально уведомлена супруга Пьянзина Марина. Объясняя президенту мотивацию своего поступка, Пьянзин сообщил, что не желал ему зла, поскольку никогда не был в России.

В заговор, происходивший в Одессе, его якобы случайно вовлекли два друга — сбежавшие из России чеченцы. Сначала они использовали его втемную, а затем было уже поздно отступать.

В своей характеристике администрация колонии поддержала Пьянзина, пояснив, что он встал на путь исправления. Супруга также пояснила, что за четыре года заключения у него не было ни одного взыскания, мужчина добросовестно трудится и принимает участие в спортивных мероприятиях.

К ходатайству осужденного присоединилась и Марина Пьянзина, которая пообещала, что встретит своего «самого дорогого и любимого, несмотря ни на что», мужчину дома, заставит его работать по одной из новых специальностей и обязательно «адаптирует к мирной жизни».

Как следует из постановления о возбуждении дела, в декабре 2011 года граждане России Руслан Мадаев и Адам Осмаев, а также гражданин Казахстана Илья Пьянзин, находясь в Одессе и действуя по предварительному сговору, организовали террористическую группу с целью совершения терактов на территории Российской Федерации.