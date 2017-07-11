Москва, 11 июля, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Арест на американскую дипломатическую собственность в России может наложить российское руководство в качестве ответной меры на решение США не возвращать российскую дипсобственность в штатах Мэриленд и Нью-Йорк (США), пишет 11 июля газета «Известия».

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Также, по данным источника МИД РФ, рассматривается вариант высылки из России 30 американских дипломатов. Он утверждает, что на переговорах президентов России и США на саммите G20 в Гамбурге (Германия) этот вопрос решить не удалось.

Как отмечает источник, Вашингтон не предложил никакого плана, который мог бы способствовать решению проблемы с российской дипсобственностью, арестованной в США. В итоге Москва может ответить зеркально, хотя и не хотела бы этого.

Источник в МИД сообщил, что сейчас существует план провести в Санкт-Петербурге встречу заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и первого заместителя американского госсекретаря Томаса Шеннона.

«Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры», — сказал он.

Напомним, российские дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке были арестованы по инициативе 44-го президента США Барака Обамы. Кроме того, из страны выслали 35 российских дипломатов. Так американские власти наказали Россию, обвинив в хакерских атаках.