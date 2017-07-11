Вашингтон, 11 июля, 2017, 07:16 — ИА Регнум. В США ученик школы узнал из СМИ телефон главы Пентагона Джеймса Мэттиса и не только смог дозвониться до него, но и взять интервью, пишет газета New York Post.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Школьник Тедди Фишер обратил внимание на фотографию Мэттиса с его сотрудником, опубликованную 11 мая в газете The Washington Post. На фото помощник министра обороны держал в руках папку бумаг с приклеенным стикером.

На стикере было написано имя шефа Пентагона и номер телефона, который оказался его служебным номером. Сначала школьник позвонил в редакцию и сообщил о номере телефона, и фотография вскоре была изъята с электронной страницы издания.

Затем Фишер направил смс-сообщение на номер с содержанием: «Не могли бы вы дать интервью? Кстати, номер вашего личного телефона утек и стал доступен американской публике, доброго вам дня!»

К удивлению школьника, Мэттис ему не отказал, и они беседовали 45 минут. Глава Пентагона ответил на многие вопросы мальчика, например, он заявил, что экс-президенту США Бараку Обаме следовало бы чаще слушать мнение госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Также он предположил, что было бы проще бороться с распространением радикальных идеологий, если бы Вашингтон мог заплатить за годичное обучение всех детей в Афганистане, Сирии или других странах в американских школах.

Напомним, фотография, на которой помощник Трампа Кит Шиллер стоит с бумагами в руках, была опубликована газетой The Washington Post. В куче бумаг была видна одна, к которой была приколота записка с именем Мэттиса и номером телефона.