Киев, 11 июля, 2017, 05:59 — ИА Регнум. «Если мы просто введём визы, то это не будет соответствовать нашей цели. Во-первых, мы не сможем эффективно контролировать дату въезда, как будут въезжать граждане Российской Федерации, каким образом это будет делаться», — заявил министр.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

По его мнению, предложенная на текущий момент система контроля за въездом, выездом и передвижением по территории страны будет работать эффективно при условии её последовательной и полномасштабной реализации.

Кроме этого, как заявил Климкин, опасения Киева связаны с тем, что, в случае введения украинской стороной виз для российских граждан, в Москве «сделают провокацию и введут такой же визовый режим».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Украина намерена с 1 января 2018 года ввести предварительную электронную регистрацию для российских граждан. «Гражданин РФ, который имеет желание прибыть на Украину, должен предварительно быть зарегистрирован и предоставить в МИД необходимые данные», — сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Кроме этого, планируется ввести биометрический контроль на государственной границе. Украинские пограничники должны будут снимать с въезжающих биометрические данные, включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию.

Напомним, в июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае введения украинской стороной виз для граждан РФ Москва предпримет аналогичные действия.