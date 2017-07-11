Радио REGNUM: первый выпуск за 11 июля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 июля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Тотальный контроль: находящихся на Украине граждан РФ обяжут уведомлять о своих перемещениях;
- Без подводных камней: Турция и «Газпром» договорились о финансировании «Турецкого потока»;
- Новый этап конфронтации: Белый дом поддержал новые санкции против РФ по «нарушению» договора РСМД;
- Очередной виток: СМИ пишут о массовых казнях в Чечне — власти заявляют о провокации;
- Повышение эффективности власти: крымские чиновники покидают свои посты.
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