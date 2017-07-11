Каракас, 11 июля, 2017, 03:16 — ИА Регнум. В Венесуэле убит кандидат в члены Конституционной ассамблеи Хосе Луис Ривас Арангурен, передаёт Union Radio.

Saravask Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламент)

Как сообщается, нападение было совершено в муниципалитете Хирардот (штат Арагуа).

Убийце удалось смешаться с толпой и скрыться с места преступления. Полиция в настоящее время ведёт розыск нападавшего.

Напомним, в Венесуэле с момента обострения политического кризиса в апреле 2017 года не утихают уличные беспорядки, жертвами которых, по последним данным, стал 91 человек, более тысячи человек пострадали.

На 30 июля в стране назначены выборы в Конституционную ассамблею — орган, который будет исполнять функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны.

В состав КА должны войти 540 человек. Предполагается, что половину из них будут представлять местные органы самоуправления, а остальные кандидаты должны быть избраны коллективами трудящихся.

Тем временем лидеры оппозиции объявили о проведении 16 июля своего альтернативного референдума, чтобы спросить у венесуэльцев, считают ли они нужным созыв Учредительного собрания и реформу Конституции, которая считается наследием покойного президента Венесуэлы и лидера Боливарианской революции Уго Чавеса.

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