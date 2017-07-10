Стамбул, Турция, 11 июля, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Анкара и «Газпром» решили между собой все вопросы по финансированию «Турецкого потока» на турецкой территории, сообщает RT со ссылкой на заявление гендиректора турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхана Озджана, сделанное им в ходе 22-го Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

ekoavrasya.net Турецкий поток в процессе строительства

По словам Озджана, по этому вопросу договорённость достигнута, но раскрывать процентное соотношение стороны пока не хотят.

Кроме того, Озджан отметил, что подготовительные мероприятия по второй ветке «Турецкого потока» имеют положительную динамику и «никаких подводных камней там нет».

Бурхан Озджан уточнил, что газопровод будет выведен на территории Фракии, в европейской части Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля «Газпром» и Венгрия заключили соглашение о дополнительных поставках российского газа по газопроводу «Турецкий поток».