София, 10 июля, 2017, 23:21 — ИА Регнум. В Болгарии 18 тысяч человек в год и в среднем 50 человек в день умирают от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха. Об этом заявил представитель лёгочного отделения больницы «Лозенец» в Софии, доктор Александр Симидчиев в эфире телеканала bTV.

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Ссылаясь на последний доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по данной проблеме, он отметил, что смертность из-за загрязнения воздуха в Болгарии в три раза превышает средний показатель по Европе. При этом, если в прошлогоднем докладе страна занимала третье место по данному показателю, то теперь поднялась уже на второе.

«Это эпидемия, о которой в Болгарии мало говорят», — отметил Симидчиев, подчеркнув, что для изменения ситуации необходимы комплексные меры по борьбе с загрязнением воздуха.

Отметим, что по последним данным Евростата, Болгария в 2016 году заняла первое место среди стран Евросоюза по общему показателю смертности населения — 151 человек на одну тысячу жителей, а также четвёртое место (после Литвы, Латвии и Хорватии) по сокращению населения — на 0,78% в 2016 году.

При этом Болгария лидирует среди стран Европейского союза по росту объёма выбросов углекислого газа в атмосферу на фоне общего снижения среднего показателя выбросов по ЕС.

Правительство Болгарии со своей стороны требует от Брюсселя снижения требований к странам-членам Евросоюза по сокращению выбросов, призывая «принимать во внимание конкурентоспособность государств-членов, которые граничат со странами за пределами в ЕС, а также трансграничные загрязнения».

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