Всеволожск, Ленинградская область, 10 июля, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Завод компании Ford Sollers в городе Всеволожск Ленинградской области отмечает в эти дни 15-летие своей работы. Открытое летом 2002 года, это предприятие стало первым в России автозаводом иностранного бренда с производством по технологии полного цикла.

Ford.ru Завод Ford во Всеволожске

Как сообщила 10 июля пресс-служба Ford Sollers, с 2002 года до настоящего времени во Всеволожске произведено более 700 тысяч автомобилей Ford Focus трех поколений и Ford Mondeo четвертого и пятого поколений. Завод в Ленобласти — единственный в Европе, выпускающий автомобили Ford Focus третьего поколения во всех трех вариантах кузова: седан, хетчбэк и универсал.

С 2009 году во Всеволожске, в дополнение к Focus, начал выпускаться бизнес-седан Ford Mondeo четвертого поколения. В 2015 году с конвейера в Ленобласти начали сходить седаны Mondeo пятого поколения. «К настоящему моменту во Всеволожске произведено уже более 60 000 автомобилей Ford Mondeo обоих поколений», — отметили в Ford Sollers.

Как подсчитали в компании, за 15 лет в автомобильное предприятие во Всеволожске инвестировано свыше 400 млн долларов. Производственная мощность завода выросла более чем в 5 раз и сейчас составляет 162 тыс. автомобилей в год.

С октября 2011 года завод во Всеволожске является частью совместного предприятия Ford Sollers. Два других завода совместного предприятия располагаются в Елабуге и Набережных Челнах. Помимо выпуска моделей Focus и Mondeo, завод во Всеволожске производит различные комплектующие для других предприятий Ford Sollers.

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Как сообщало ИА REGNUM, после начала кризисных явлений в российской экономике и резкого ослабления рубля предприятие во Всеволожске в конце 2014 года оказалось в тяжелой ситуации. Из-за резкого падения спроса на автомобили на заводе были проведены в несколько этапов сокращения персонала, предприятие перешло в режим неполной рабочей недели в одну смену, в период летних и новогодних каникул надолго останавливало конвейер.

Эксперты и власти Ленобласти высказывали предположения, что завод Ford Sollers во Всеволожске может быть закрыт, как это произошло в 2015 году с петербургским заводом американской корпорации GM.

Однако в 2016 году, с восстановлением российской экономики и платежеспособного спроса населения, продажи производимой во Всеволожске модели Ford Focus увеличились на 8% по сравнению с 2015 годом.

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В начале 2017 года продолжилось оживление спроса на автомобили, в том числе продукцию завода во Всеволожске, и предприятие перешло на 5-дневную рабочую неделю. В пресс-службе Ford Sollers в начале июня текущего года подтвердили положительные тенденции продаж выпускаемых во Всеволожске моделей и отсутствие планов по сокращению персонала.

По данным профсоюза завода, на предприятии в настоящее время работает немногим более 1 тысячи человек, сокращений не планируется. Средняя зарплата рабочего составляет 49 тысяч рублей. Добавим, что с 16 июля сотрудники предприятия отправляются в плановый коллективный отпуск на 28 дней.

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«В течение 15 лет завод активно развивался, стойко переживал трудные времена, выходил из сложнейших ситуаций, и сейчас является неотъемлемой частью совместного предприятия, основой успешной деятельности Ford Sollers», — заявил президент и CEO совместного предприятия Ford Sollers Адиль Ширинов, комментируя юбилей предприятия во Всеволожске.