Вашингтон, 10 июля, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает законопроект о новых санкциях против Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 10 июля, заявил директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт.

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«Администрация поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану. Администрация полностью поддерживает эти санкции», — сказал Шорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Сенат Конгресса США был внесён законопроект о санкциях против России за якобы «нарушение» договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Напомним, США впервые обвинили Россию в нарушении договора РСМД в июле 2014 года. Затем американские власти не раз повторяли это обвинение.

В свою очередь, Москва выражала категорическое несогласие с данными обвинениями и выдвигала Вашингтону встречные обвинения, касающиеся выполнения договора РСМД.

Кроме того, российская сторона неоднократно подчёркивала, что ни разу не получила от США какой-то конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД. Американские власти просто повторяют голословные обвинения, не раскрывая, в чем собственно суть нарушений договора с российской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в 1987 году. Данный договор запрещал его участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Кроме того, СССР и США обязались ликвидировать комплексы наземного базирования ракет средней и малой дальности, которые были в их арсенале на момент заключения договора.

К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов.

Опасность данных ракет заключается в том, что будучи размещенными в непосредственной близости от границ предполагаемого противника, они представляют сложность для перехвата. В период холодной войны США размещали такие ракеты в Турции и Западной Европе, а СССР — на Кубе и в Восточной Европе.