Киев, 11 июля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. В данном художестве обращают на себя внимание две вещи. Первая — довольно большое на имеющийся объем текста количество ошибок. Казалось бы, он составлен яростными патриотами, радетелями за все родное, истинными провозвестниками новообретенной укроидентичности. И тем не менее создается впечатление, что авторы прожекта — малограмотные недоучки, что, в принципе, соответствует образу людей, чье вопиющее незнание истории собственной родины находит фактическое воплощение в принимаемых правительством законопроектах.

Русофобский плакат

Но второй вопрос — зачем вообще эти постеры появились на улицах? Понятно, что, помимо цели оскорбить сограждан, есть и другая — чисто провокационная. Подогреть русскоязычных граждан Украины в неприятии «всего украинского» и затем указать на это неприятие как на пресловутую «руку Кремля», «омоскаленность», мешающую «истинным украинцам» самоопределяться.

Подробнее о провокации читайте в статье: Украинская русофобия: ненависть к себе и собственным корням

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