Кишинёв, 10 июля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе 10 июля прошла неформальная встреча на уровне глав МИД стран — участниц «Восточного партнерства». Как передает корреспондент ИА REGNUM, Евросоюз на форуме был представлен еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом и генсеком Европейской службы внешних действий Жан-Кристофом Бельяром.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути в Евросоюз

Главной темой обсуждения стала подготовка к саммиту «Восточного партнерства», который состоится 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Молдавия, Украина и Грузия настаивают, чтобы в итоговой декларации саммита были обозначены «европейские перспективы» для этих стран.

Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз будет продолжать поддерживать страны — участницы «Восточного партнерства», но считает, что следует делать упор на внедрение реформ и соблюдение прав человека в государствах-партнерах. По его словам, сейчас начинается «решающий этап» в развитии «Восточного партнерства», и на саммите в Брюсселе будет обозначена перспектива развития программы до 2020 года и на последующую перспективу.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила по итогам встречи, что страны «Восточного партнерства», стремящиеся к интеграции в ЕС, «сталкиваются с серьезными стратегическими угрозами и рисками». Она сказала о необходимости борьбы с «российской пропагандой», для чего в сентябре в Киеве будет организован медиафорум стран «Восточного партнерства».

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе напомнил о территориальных конфликтах в странах «Восточного партнерства». По его словам, важно, чтобы эта тема прозвучала в итоговой декларации брюссельского саммита.

Представители Азербайджана и Армении на итоговой пресс-конференции вступили в спор по поводу Нагорного Карабаха, обвинив друг друга в провокациях и нарушении международного права, а также в гибели мирного населения.

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко отметил, что для его страны «важно развитие сотрудничества, как с ЕС, так и Евразийским экономическим союзом, и проведение таких диалогов помогает избежать противоречий на обоих путях развития».