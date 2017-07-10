Варшава, 11 июля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Интерес Польши к Кавказу имеет исторические корни, и возможно, это одна из причин того, почему ныне польская внешняя политика на Южном Кавказе становится более активной. Не случайно недавно посетивший Варшаву президент Азербайджана Ильхам Алиев особо отметил всю значимость подписанной декларации по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству. О корнях интереса страны Восточной Европы к странам Южного Кавказа рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Skyscrapercity.com Польский католический костел в Баку

После разделов Речи Посполитой поляки, подданные Российской империи, оказывались в армии России и в ее составе участвовали в покорении Кавказа и подавлении восстаний. Были и воевавшие на стороне Кавказа — среди таких имелись и дезертиры из российской армии.

Но влияние поляков на развитие Кавказа безусловно: они направлялись туда как миссионеры Католической церкви, они искали там возможности приложения собственных знаний и умений (на Кавказ ехали польские ученые, врачи, архитекторы, инженеры).

Как мыслит Польша свои отношения с современным Кавказом и почему в них нелегко будет обойтись без России, читайте здесь: Почему польские романтики грезят о Кавказе

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные внутренней и внешней политике Польши.