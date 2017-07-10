Донецк, 10 июля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Хозяйства ДНР завершили формирование экипажей комбайнов, которые примут участие в уборке зерновых культур урожая нынешнего года. Об этом сегодня, 10 июля, сообщил заведующий сектором механизации сельскохозяйственного производства министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР Игорь Кабанов.

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

«В состав сформированных в АПК республики уборочных экипажей вошли лучшие механизаторы хозяйств ДНР, среди них как ветераны-земледельцы, так и молодые механизаторы. Всего в уборке урожая нынешнего года примет участие 440 таких экипажей. Перед началом уборочных работ сельхозпроизводитель Новоазовского района приобрел зерноуборочный комбайн нового поколения RSM 161. Также стоит отметить, что 20 комбайнов, задействованных в уборочной кампании, принадлежат ГП «АгроДонбасс», — сказал Кабанов.

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Согласно данным Минагропрома республики, сельскохозяйственная техника на настоящий момент готова к уборке урожая на 96%. Всего аграриям ДНР предстоит в нынешнем году убрать урожай зерновых с площади в 136 тысяч гектаров, что на 12 тысяч гектаров больше прошлогоднего.

По оценкам специалистов, средняя урожайность озимой пшеницы в республике превысит 30 центнеров с гектара. В уборке ранних зерновых культур будет задействовано 400 комбайнов. Жатву-2017 хозяйства ДНР намерены провести в оптимальные сроки — в течение 20 рабочих дней.

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