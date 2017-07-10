Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 июля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. 10 июля начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Переславля-Залесского Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. 9 июля 2017 года истек срок полномочий Дениса Кошурникова на посту мэра Переславля, который в настоящее время находится под арестом по «делу Роснано». В конце 2016-ого года депутаты Переславской городской Думы приняли решение о том, что отныне глава городского округа будет выбираться депутатами городской Думы после отбора кандидатов конкурсной комиссией.

Переславль-Залесский

Сначала предполагалось, что после отбора кандидатур депутаты будут избирать главу тайным голосованием. Депутаты приняли решение об этом на предыдущем заседании Думы. Однако 29 июня представитель фракции «Единой России» Александр Амосов предложил рассмотреть поправку, согласно которой депутаты должны принять решение открытым голосованием. Такая же схема была ранее реализована в областном центре — Ярославле. Внесение этой поправки вызвало жаркие споры среди депутатов.

Представители КПРФ отказались рассматривать поправку, мотивируя свою позицию тем, что нельзя переголосовывать уже принятое решение. Коммунисты напомнили своим коллегам о том, как в январе 2017 года депутаты также голосовали повторно за внесение изменений в Устав города. Тогда сначала единогласно было принято решение о возврате прямых выборов мэра, а после новогодних каникул переголосовали этот вопрос и постановили, что городского главу будут избирать депутаты. Но большинством голосов (13 депутатов из 24 присутствовавших) поправка об открытом голосовании была принята. Фракция КПРФ в знак протеста покинула зал заседаний в полном составе, к ней примкнул и депутат Виталий Изместьев. Главу Переславля-Залесского депутаты изберут примерно через месяц.