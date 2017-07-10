Симферополь, 10 июля, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Вслед за главным архитектором Крыма, министр транспорта Республики Анатолий Волков также написал заявление об увольнении по собственному желанию. Передавать дела он будет до начала августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымского правительства.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Крым

«Соответствующие указы будут вскоре опубликованы на официальном портале правительства Республики Крым», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что Анатолий Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня заявления об уходе с должности по собственному желанию написали глава администрации Ялты Андрей Ростенко и главный архитектор полуострова Анна Царёва, проработавшая на своём посту менее четырёх месяцев.

7 июля в Крыму на внеочередной сессии Госсовета РК парламентарии отправили в отставку зампреда Совета министров Бориса Зимина, министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и главу жилищно-коммунального хозяйства РК Сергея Карпова.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, обновление кадрового состава руководства Республики — естественный процесс повышения эффективности власти.